Санкт-Петербург, 1 июля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сотрудникам ГИБДД пришлось устроить погоню со стрельбой, чтобы задержать водителя, не остановившегося по требованию инспекторов. Об этом сообщили 1 июля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Иван Шилов ИА REGNUM Сотрудники ДПС

Инцидент произошёл ночью в Красногвардейском районе. Инспекторы на Малоохтинском проспекте попытались остановить для проверки документов водителя иномарки. Однако он проигнорировал распоряжение полицейских и, увеличив скорость, попытался скрыться. Началась погоня.

На неоднократные требования автоинспекторов остановиться мужчина, находившийся за рулём, не реагировал. Тогда сотрудники ГИБДД применили табельное оружие и открыли огонь по колёсам. Машина остановилась, правонарушителя задержали.

«Им оказался 28-летний житель Красногвардейского района, у которого, как выяснилось, истёк срок действия водительского удостоверения. От прохождения освидетельствования он отказался», ― говорится в сообщении ведомства.

Лихача доставили в отдел полиции, а автомобиль поместили на спецстоянку. В отношении правонарушителя полицейские составили шесть административных протоколов.

Как сообщало ИА Регнум, в Крыму пьяный водитель погиб, пытаясь скрыться от полиции. Трагедия произошла в селе Подгорном в Феодосии на Симферопольском шоссе. Водитель автомобиля Nissan Primera не отреагировал на требования сотрудника ГИБДД об остановке, прибавил скорость и попытался скрыться. Сотрудники правопорядка начали погоню. После того как по колёсам автомобиля инспекторы открыли огонь, машина потеряла управление, врезалась в опору уличного освещения и опрокинулась. Прибывшие медики констатировали смерть водителя, пассажир был доставлен в больницу с травмами.

В середине апреля от полицейской погони под Иваново уходил водитель большегрузного автомобиля. Фура марки «Мерседес» на большой скорости въехала в город со стороны Ярославля. За рулём находился 37-летний ярославец. Водитель проигнорировал требования полицейских остановиться. Предположительно, у себя в регионе он ранил человека ножом в ходе конфликта.