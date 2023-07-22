Москва, 22 июля, 2023, 06:27 — ИА Регнум. Российская авиация нанесла удар по силам 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Mil.ru Су-34

По уточнённым данным, на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» нанёс авиаудар по пункту временной дислокации подразделений 14-й отдельной механизированной бригады у населённого пункта Петропавловка.

Ранее ИА Регнум передавало, что силами Западной группировки войск в полосе обороны 1-й танковой армии артиллерией была уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населённого пункта Ивановка. Результатом работы самоходных артиллерийских установок «Мста-С», буксируемых пушек «Гиацинт-Б», гаубиц Д-30 и противотанковых ракетных комплексов группировки «Запад» стали потери ВСУ до взвода живой силы, также уничтожен один пикап.

В Минобороны РФ рассказали о поражении более десяти мест скопления противника на запорожском направлении. Артиллеристы также сорвали попытку ВСУ провести ротацию боевиков в районе Новодаровки. Ликвидирована разведгруппа ВСУ в районе Мирного. В этом же районе уничтожен вражеский миномётный расчёт.