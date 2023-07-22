Москва, 22 июля, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Западная группировка ВС России уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу под Купянском, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

«В полосе обороны первой танковой армии артиллерией группировки уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населённого пункта Ивановка», — уточнил военный.

Самоходные артиллерийские установки «Мста-С», буксируемые пушки «Гиацинт-Б», гаубицы Д-30 и противотанковые ракетные комплексы группировки «Запада» ударили по позициям бригады противника и подразделениям территориальной обороны. ВСУ потеряли до взвода живой силы и один пикап, заключил Зыбинский.

Как сообщало ИА Регнум, польский генерал Леон Коморницкий считает, что украинским военным в зоне боевых действий грозит опасность, если российские войска зайдут с фланга и начнут своё наступление. ВС России уже атакуют на нескольких направлениях, в том числе под Артёмовском. Поляк рекомендовал ВСУ всеми силами остановить это наступление, так как оно является ключевым фактором для атаки украинцев.

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки «Запад» нанёс авиационный удар по пункту временной дислокации подразделений 36-го отдельного стрелкового батальона противника у населённого пункта Колодезное.