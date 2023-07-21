Москва, 21 июля, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Артиллеристы Вооружённых сил России ударили огнём самоходных установок «Мста-С», буксируемых пушек «Гиацинт-Б» и гаубиц Д-30 по позициям 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны в районе населённых пунктов Розовка, Стельмаховка, Песчаное, Котляровка, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Также артиллерия группировки сорвала попытку подразделений 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ провести ротацию на передовых позициях около населённого пункта Новоселовское, уточнил он.

Зыбинский добавил, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 «Западной» группировки войск нанёс авиационный удар по пункту временной дислокации подразделений 36-го отдельного стрелкового батальона противника у населённого пункта Колодезное.

По словам начальник пресс-центра группировки, на купянском направлении ВСУ потеряли до взвода живой силы, БТР M113 и пункт боепитания.

Как сообщало ИА Регнум, разведчики ВС России на донецком направлении ликвидировали американский бронетранспортер M113. Боевую машину противника обнаружили и уничтожили в ходе ночного дежурства прямым попаданием из противотанковой управляемой ракеты. При облёте БПЛА выяснилось, что поражён БТР производства США.

Артиллеристы Центрального военного округа обстреляли украинские позиции на краснолиманском направлении снарядами, начинёнными агитационными листовками, призывающими не участвовать в боевых действиях. Артобстрел вёлся из расчётов реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».