Пхеньян, 18 июля, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), вероятно, запустила баллистическую ракету, которая могла уже упасть, сообщило 18 июля агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии.

Haz.de Запуск. КНДР

«Возможная северокорейская баллистическая ракета, скорее всего, уже упала», — пишет издание.

Ранее утверждалось, что со стороны КНДР, предположительно, был произведён пуск баллистической ракеты.

По информации телеканала NHK со ссылкой на береговую охрану Японии, Северная Корея, по-видимому, запустила две баллистические ракеты.

Обе ракеты, скорее всего, уже упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, отметили журналисты телеканала.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в российском МИД заявили, что США и их союзники провоцируют КНДР на пуски ракет и военные приготовления, Северная Корея реагирует на действия Запада.

13 июля проведение испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе подтвердили власти Северной Кореи. Ракета пролетела 1001 км, после чего упала в Японское море. В японском минобороны утверждают, что запущенная ракета при обычной траектории полёта могла бы достичь любой точки на территории США.