СМИ сообщили о двух запущенных баллистических ракетах со стороны КНДР
КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
Пхеньян, 18 июля, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), вероятно, запустила баллистическую ракету, которая могла уже упасть, сообщило 18 июля агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии.
«Возможная северокорейская баллистическая ракета, скорее всего, уже упала», — пишет издание.
Ранее утверждалось, что со стороны КНДР, предположительно, был произведён пуск баллистической ракеты.
По информации телеканала NHK со ссылкой на береговую охрану Японии, Северная Корея, по-видимому, запустила две баллистические ракеты.
Обе ракеты, скорее всего, уже упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, отметили журналисты телеканала.
Как сообщало ИА Регнум, ранее в российском МИД заявили, что США и их союзники провоцируют КНДР на пуски ракет и военные приготовления, Северная Корея реагирует на действия Запада.
13 июля проведение испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе подтвердили власти Северной Кореи. Ракета пролетела 1001 км, после чего упала в Японское море. В японском минобороны утверждают, что запущенная ракета при обычной траектории полёта могла бы достичь любой точки на территории США.