Москва, 21 июля, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Польша получила значительную часть западных земель благодаря решению Иосифа Сталина, заявил 21 июля президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом.

Иван Шилов ИА Регнум

«Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши — это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом?» — сказал он.

Путин напомнил, что в 1920–1930-е годы в так называемых Восточных кресах Польши (это территория Западной Украины, Западной Белоруссии и части Литвы) проводилась жёсткая полонизация и ассимиляция местных жителей, шло подавление национальных культур, православия.

«Закончилась она национальной трагедией 1939 года, когда Польша была брошена западными союзниками на «съедение» германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу», — отметил российский лидер.

Также президент России в ходе совещания с членами Совбеза указал, что за планами создания польско-литовско-украинского воинского соединения просматривается намерение оккупировать часть Украины. Глава государства подчеркнул, что речь идёт не о каком-то сборище наёмников, а о регулярном воинском соединении.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв рассказал корреспонденту ИА Регнум, что Польша хотела бы подчинить себе территории Западной Украины, превратив их в зону своего влияния. Он допустил, что при определённом раскладе Польша захочет взять Львов и окрестности.

По его словам, польская пропаганда на Западной Украине нацелена именно на то, чтобы, с одной стороны, чётко отделить Украину от России, а с другой — добиться от местного населения принятия польского взгляда на историю. При этом Трухачёв считает, что с бандеровской идеологией поляки будут разбираться жёстко.