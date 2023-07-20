Лондон, 20 июля, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Боестолкновения с российской армией проходят очень тяжело для украинцев из-за минных заграждений и мощных укреплений. Об этом 20 июля заявил британской газете Express наёмник ВСУ, которого издание назвало одним из самых опасных снайперов планеты.

Express /Tata Krymova Наёмник ВСУ

«Если ты на линии соприкосновения, то есть буквально лицом к лицу с русскими солдатами, это настоящий ад», — сказал он.

По его словам, самой большой проблемой, с которой сталкиваются ВСУ, являются российские минные поля и укрепрайоны. Он отметил, что украинским военным нужно очень много разного оборудования и техники, чтобы их преодолеть.

Также наёмник добавил, что боевые действия стали для многих украинцев большим разочарованием, так как сотни солдат, которые долго готовились к наступлению, были уничтожены или тяжело ранены за считаные секунды.

Как сообщало ИА Регнум, наёмник из Австралии заявил, что воюющие на стороне ВСУ солдаты постоянно подвергаются опасности из-за некомпетентности военачальников, а кроме того, им угрожают расправой за высказывания. Он назвал происходящее там настоящей мясорубкой, добавив, что видел на Украине вещи, совершенно неприемлемые с военной точки зрения. Также наёмник рассказал, что многие военные иностранного легиона не получают обещанных им выплат и готовы покинуть зону спецоперации.