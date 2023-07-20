Вашингтон, 20 июля, 2023, 11:05 — ИА Регнум. ВСУ бросают на поле боя тысячи раненых украинских солдат, оставляя их умирать без шансов на спасение. Об этом 20 июля заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel.

Иван Шилов ИА Регнум

«Повсюду разложившиеся трупы, буквально устилающие землю. И эти тела не похоронены, не подсчитаны как потери, они просто лежат», — сказал Риттер.

По его словам, около 60–80 тыс. украинских солдат пропали без вести.

Он добавил, что киевский режим просто бросает своих раненых, оставляя их умирать, и отказывается предпринимать попытки по их спасению.

Как передавало ИА Регнум, Риттер заявил, что в Киеве считают своим единственным шансом вмешательство НАТО, поскольку ВСУ испытывают нехватку солдат. Он отметил, что на Украине молодые люди и мужчины боятся выходить из дома из-за опасения, что их могут забрать в военкомат прямо на улице.

Ранее Риттер заявил, что украинские военные потеряют способность проводить крупномасштабные военные действия к концу лета или началу осени. По его словам, ВСУ «на верном пути к этому».