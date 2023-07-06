Москва, 6 июля, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Обвиняемый в государственной измене основатель компании Grouр-IB Илья Сачков на заседании Мосгорсуда не признал вину. Об этом 6 июля сообщил его адвокат Сергей Афанасьев.

«Мой подзащитный Сачков категорически опроверг свою причастность к госизмене, он не признаёт себя виновным», — приводит слова Афанасьева ТАСС.

Он рассказал, что сегодня состоялось первое заседание суда по существу его дела, на котором прокуратура зачитала обвинительное заключение. По его словам, Сачков высказал своё отношение к этому заключению, после чего суд объявил перерыв.

Отмечается, что дело слушается в закрытом режиме из-за содержащихся в нём секретных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, Сачкова задержали 28 сентября 2021 года и поместили под арест в связи с подозрением в госизмене. Материалы его дела защищены грифом «секретно». Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, в результате чего интересам России был причинён ущерб.

В октябре 2021 года Сачкову официально было предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). В марте 2023 года стало известно, что следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела.