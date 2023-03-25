Москва, 26 марта, 2023, 00:34 — ИА Регнум. Россия размещает свое тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, действуя таким же образом, как и десятилетиями ведут себя США, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он отметил, что российская сторона не передает ядерные вооружения другим странам.

«Мы не передаём. И США своим союзникам не передают. Мы в принципе делаем всё то же самое, что они делали в течение десятилетий. Они имеют в определённых странах союзников и готовят их носители, их же готовят экипажи. Мы то же самое собираемся делать», — пояснил глава государства.

Путин отметил, что о размещении ядерного оружия в Белоруссии попросил белорусский президент Александр Лукашенко, уже давно сделавший такой запрос. Российский лидер также подчеркнул, что поводом для указанного решения стало заявление заместителя британского министра обороны Аннабель Голди о намерении Британии передать Украине заряды с обедненным ураном.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Владимир Путин объявил, что уже с 3 апреля Россия приступит к подготовке экипажей носителей ядерного оружия в Белоруссии, а 1 июля в республике должно быть закончено строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия.