Канберра, 20 июля, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Наёмник из Австралии обвинил командование ВСУ в некомпетентности, из-за которой на поле боя гибнет много военных и иностранных наёмников. Об этом он рассказал в интервью радиостанции ABC.

ТАСС/EPA/STRINGER Наемник Эйден Аслин

По его словам, воюющие на стороне ВСУ солдаты «постоянно подвергаются опасности из-за некомпетентности военачальников, а кроме того, им угрожают расправой за высказывания».

«Простой факт заключается в том, что там настоящая мясорубка», — сказал он, добавив, что видел на Украине «вещи, совершенно неприемлемые с военной точки зрения».

Также наёмник рассказал, что многие военные иностранного легиона не получают обещанных им выплат и готовы покинуть зону спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину прибыли 11 675 наёмников из 84 стран. Наиболее многочисленные группы наёмников прибыли из США, Грузии, Канады и Польши.

Ранее загадочное послание, адресованное одному из журналистов, оставил перед смертью наёмник из Финляндии, воевавший на стороне украинской армии.