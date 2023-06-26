Украина, 26 июня, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Разведчики ВС России на донецком направлении ликвидировали американский бронетранспортер M113, рассказал РИА Новости разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ВС РФ.

Пресс-служба УНМ ДНР ПТУР

Боевую машину противника обнаружили и уничтожили в ходе ночного дежурства прямым попаданием из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). При облёте БПЛА выяснилось, что поражён БТР производства США.

«Вчера уничтожили БТР М113 расчётом ПТУР, сегодня сделали облёт и подтвердили, что уничтожили цель и экипаж, он направлялся в строну Ивановского, хотел подвезти боеприпасы, но не смог. <…> На нашем счету эта восьмая цель», — сказал военный.

За время спецоперации разведгруппа также ликвидировала технику ВСУ на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, заключил разведчик.

Как сообщало ИА Регнум, французская самоходная артиллерийская установка CAESAR перевернулась на трассе в зоне спецоперации на запорожском направлении — киевские боевики пытались спастись бегством от российского беспилотника «Ланцет». Самоходку ликвидировали точным прицелом.

В зоне проведения специальной военной операции российские лётчики-штурмовики установили рекорд — на самолётах Су-25 они выполняют до десяти вылетов в сутки. В среднем каждый лётчик реактивной авиации выполняет за сутки по 3-4 вылета.