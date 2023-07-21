В избиркоме Запорожской области сообщили об угрозах со стороны Украины
В избиркоме Запорожской области сообщили о поступающих угрозах со стороны Украины
Мелитополь, 21 июля, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Члены территориальных и участковых избирательных комиссий Запорожской области уже начали получать угрозы со стороны Украины — перед выборами возможны провокации. Об этом РИА Новости сказала глава областного избиркома Галина Катющенко.
«Провокации точно будут. Уже сейчас есть первые моменты, когда пытаются запугать членов наших избиркомов. Естественно, что людей будут запугивать, но мы к этому готовы и будем этому противостоять», — рассказала Галина Катющенко.
Глава облизбиркома добавила, что подобные ситуации были во время референдума о присоединении Запорожской области к России. Но никто не побоялся угроз, все вышли на свои рабочие места в комиссии.
10 сентября в Запорожской области пройдут выборы депутатов Законодательного собрания.
Как сообщало ИА Регнум, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что по итогам консультаций с Минобороны и ФСБ сочла возможным проведение выборов в четырёх новых регионах России.
Донецкая и Луганская республики, а также Запорожская и Херсонская области впервые примут участие в кампании в единый день голосования. В общей сложности ЦИК запланировал более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах России.