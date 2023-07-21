Мелитополь, 21 июля, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Члены территориальных и участковых избирательных комиссий Запорожской области уже начали получать угрозы со стороны Украины — перед выборами возможны провокации. Об этом РИА Новости сказала глава областного избиркома Галина Катющенко.

Александр Куликов ИА REGNUM Референдум по вопросу о воссоединении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией

«Провокации точно будут. Уже сейчас есть первые моменты, когда пытаются запугать членов наших избиркомов. Естественно, что людей будут запугивать, но мы к этому готовы и будем этому противостоять», — рассказала Галина Катющенко.

Глава облизбиркома добавила, что подобные ситуации были во время референдума о присоединении Запорожской области к России. Но никто не побоялся угроз, все вышли на свои рабочие места в комиссии.

10 сентября в Запорожской области пройдут выборы депутатов Законодательного собрания.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что по итогам консультаций с Минобороны и ФСБ сочла возможным проведение выборов в четырёх новых регионах России.

Донецкая и Луганская республики, а также Запорожская и Херсонская области впервые примут участие в кампании в единый день голосования. В общей сложности ЦИК запланировал более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах России.