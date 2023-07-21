Одесса, Украина, 21 июля, 2023, 03:41 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 21 июля вновь прогремели взрывы в Одессе. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

В городе и области воздушные сирены взвыли в 03:21 мск. Затем были слышны взрывы.

Подробностей об инциденте не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ нанесли удары возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичёвска, а также объектам топливной инфраструктуры и складам ВСУ в Николаеве. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

17 июля Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь была госпитализирована.