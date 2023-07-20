Вашингтон, 21 июля, 2023, 02:15 — ИА Регнум. Для большего ослабления России Запад пытается захватить её природные ресурсы, заявил в своем блоге на YouTube бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

«Президент РФ Владимир Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы», — отметил он.

Давно запущенный в Евросоюзе план по уничтожению идентичности народов, по словам Макгрегора, планируют реализовать и в России.

Власть над крупнейшими государствами мира сулит большие выгоды глобальным элитам, а колонизация России позволила бы Западу получить доступ к её неисчерпаемым полезным ископаемым, нефти, газу и продовольствию, констатировал экс-советник главы минобороны США.

Как сообщало ИА Регнум, в октября 2022 года президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что Запад захватывает рынки и ресурсы, лишая потенциала другие страны. Это не прогресс, а закабаление, сведение экономик до примитивного уровня, сказал Путин.

Руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков считает, что Запад пытается ослабить Россию, сманивая её молодых учёных. Также США и Великобритания пытаются очень серьёзно ослабить Россию в военно-политическом смысле, указал эксперт.