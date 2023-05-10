Москва, 10 мая, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Тот факт, что США и Великобритания с каждым годом выделяют всё больше так называемых «виз талантов» жителям России с выдающимися способностями, свидетельствует как о продолжающейся политике Запада по «скупке мозгов», так и о его попытках ослабить страну в военно-политическом смысле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 мая заявил руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков.

Учёные

Так он прокомментировал новость о том, что если в 2020 году США выдали лишь 135 таких виз, то в 2023-м их количество выросло до 445.

Как пояснил Комков, эта тенденция свидетельствует о продолжении традиционной для Запада политики «скупки мозгов». Кроме того, по его словам, в последние 20 лет на Западе очень резко снизился уровень подготовки квалифицированных научных кадров, где пошли по принципу подготовки специалистов для рынка.

«Там работают на потребу рынка и перестали готовить специалистов в области фундаментальных наук, посчитав, что это слишком затратная область, — сказал эксперт. — Они полагают, что финансировать фундаментальные разработки — это слишком дальняя перспектива, и лучше финансировать сиюминутные, практические разработки, которые дают моментальный результат. Кроме того, они посчитали, что у них больше нет такого конкурента, каким раньше был СССР, считавшийся главным соперником в области фундаментальных разработок, и ослабили свои усилия на этом направлении».

Также он считает, что таким образом США и Великобритания пытаются очень серьёзно ослабить Россию в военно-политическом смысле. Комков заявил, что основная часть тех грантов, которые они выдают, полагается специалистам, работающим в отраслях, связанных с разработками, применяемыми в оборонных отраслях.

«В такой ситуации надо значительно повысить уровень бюджетного финансирования на подготовку молодых учёных. То есть на уровне первичных научных разработок. Надо предоставить возможность молодым учёным проявить свои способности и таланты. Не разовые гранты выдавать, как это делается сейчас, а создавать специализированные лаборатории», — сказал Комков.

По его мнению, нужно возвращать в ведение Российской академии наук все научно-исследовательские институты и на их основе создавать базовые научно-исследовательские центры, снабдив их необходимым оборудованием.

«Привлекать туда следует именно подрастающее поколение молодых учёных, удовлетворив все их социальные потребности. То есть решить вопросы жилья, заработной платы, медицинского и социального обеспечения. Если этот комплекс проблем будет решён, то никто никуда не побежит», — убежден Комков.

В свою очередь, председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования Любовь Духанина в беседе с корреспондентом ИА REGNUM призвала не забывать, что Великобритания и США всегда строили свои экономику и благополучие на ресурсах других стран.

«Не первое десятилетие работают программы поиска и привлечения талантов, начиная со среднего школьного возраста, — отметила она. — Во всём мире ценится фундаментальная физико-математическая подготовка, которую обеспечивает наша страна школьникам и студентам. Например, в 2022 году третий раз подряд наши старшеклассники стали победителями Международной олимпиады школьников по физике. А в 63-й Международной олимпиаде по математике российские школьники получили три золотые и три серебряные медали. При этом британские школьники должны изучать математику только до 16 лет. Этот тренд политики не могут переломить несколько лет».

Возникающий дефицит Западу приходится компенсировать за счёт других стран. Это, как отметила Духанина, циничный и прагматичный подход.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Госдепартамента США, в прошлом году США выдали гражданам России 445 «виз талантов» типа О-1, хотя в 2020 году их число составляло лишь 135, а в 2021-м — 247. Великобритания проводит аналогичную политику. Если в 2020 году она выдала только 34 таких визы, то в 2021 году уже 72, а 2022-м — 397.

В 2020 году президент России Владимир Путин отметил важность создания в стране достойных условий труда для специалистов, чтобы не только предотвратить отток «мозгов» из России, но и привлекать в страну зарубежных профессионалов.