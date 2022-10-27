Москва, 27 октября, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Западные страны в рамках своей внешней политики осуществляют захват рынков и ресурсов. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Как обстоит дело сегодня? Если Запад продаёт другим странам лекарства или семена, приказывают убить фармацевтику и селекцию. Стоит только рынок открыть для определённой группы товаров, всё — местный производитель лёг, и уже почти невозможно поднять головы. Выстраивают так отношения», — указал российский лидер.

Владимир Путин отметил, что «таким образом происходит захват рынков и ресурсов, страны лишаются своего технологического, научного потенциала».

«Это не прогресс, а закабаление, сведение экономик до примитивного уровня», — подчеркнул президент России.