Мурманск, 20 июля, 2023, 21:46 — ИА Регнум. С учётом возрастающей загрузки Севморпути России понадобятся ледоколы «самого большого класса», заявил 20 июля президент России Владимир Путин.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Владимир Путин во время совещания на тему загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк-Мурманск»

«После реализации второй части «Арктик СПГ — 2» Северный морской путь будет заполняться. Необходимы ледоколы, причем ледоколы самого большого класса», — сказал президент на совещании в Мурманской области.

Загрузка Севморпути будет только расти, убеждён Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, президент 20 июля находится с рабочей поездкой в Мурманской области. Он посетил центр строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк» и дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ — 2» по Севморпути.

Проекты по производству СПГ крайне важны для России, они не только позволяют «отвоевать нужную нам долю на мировом рынке» сжиженного газа, но и дают комплексный эффект для экономики, отметил Владимир Путин.