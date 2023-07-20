Мурманск, 20 июля, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 июля прибыл с рабочей поездкой в Мурманск.

РИА Новости/Александр Казаков Владимир Путин

Ранее 20 июля пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент в этот день посетит один из российских регионов, но «по понятным причинам» не стал сообщать, какой именно.

В конце июня 2023 года Владимир Путин находился с рабочей поездкой в Дербенте, где провёл совещание по развитию туризма на Северном Кавказе.

Также в июне 2023 года президент был с рабочей поездкой в Петербурге. Он принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, а также провёл встречу с лидерами африканских государств.