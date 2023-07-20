Мурманск, 20 июля, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 июля прибыл в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк» в посёлке Белокаменка на берегу Кольского залива в Мурманской области.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Владимир Путин посещает Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк-Мурманск»

Центр ведёт строительство линий сжижения газа для крупнотоннажного проекта «Арктик СПГ — 2», отмечает РИА Новости.

Предполагается, что Путин осмотрит несколько цехов и ознакомится с ходом строительства технологической линии сжижения природного газа.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент 20 июля находится с рабочей поездкой в Мурманской области.

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон о продлении срока действия режима льготного ввоза оборудования для проекта «Арктик — СПГ 2» до 2025 года. График поставок оборудования ранее был нарушен из-за пандемии и санкций, введённых против России.