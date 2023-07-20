Мурманская область, 20 июля, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал старт отправке по Северному морскому пути первой СПГ-линии для завода «Арктик СПГ — 2» к месту эксплуатации на Гыданский полуостров.

Константин Завражин/POOL/ТАСС Владимир Путин во время церемонии отправки первой технологической линии по производству СПГ на основаниях гравитационного типа в рамках проекта «Арктик СПГ — 2»

«Разрешаю», — сказал президент, когда его попросили дать старт отправке.

Как сообщало ИА Регнум, президент 20 июля находится с рабочей поездкой в Мурманской области.

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон о продлении срока действия режима льготного ввоза оборудования для проекта «Арктик СПГ — 2» до 2025 года. График поставок оборудования ранее был нарушен из-за пандемии и санкций, введённых против России.

Строительство первых двух линий сжижения для проекта «Арктик СПГ — 2» ведётся на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), где осуществляется производство оснований гравитационного типа (ОГТ), интеграция СПГ-оборудования, строительство крупногабаритных модулей и производство линий сжижения на ОГТ.

«Арктик СПГ — 2» — второй СПГ-проект «Новатэка». Он предусматривает строительство трёх линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год.

Ресурсной базой проекта является месторождение Утреннее, расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Запуск второй и третьей линий планируется в 2024 и 2026 годах соответственно.