Москва, 19 декабря, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Упрощённая процедура таможенного декларирования при ввозе оборудования для проекта «Арктик СПГ — 2» продлена до 2025 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован 19 декабря на официальном портале правовой информации.

arcticspg.ru Арктик СПГ — 2

Сроки действия процедуры продлеваются в целях своевременной реализации проекта «Арктик СПГ — 2». Это связано с тем, что график поставок оборудования был нарушен из-за пандемии и санкций, введённых против России.

Согласно закону, до 1 января 2025 года допускается таможенное декларирование товаров с указанием одной товарной позиции без внесения изменений в решение о его классификации, выданное до 1 июля 2022 года. При этом документы нужно представить в таможенный орган до 1 марта 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о продлении упрощенной процедуры таможенного декларирования, который поможет ввозить оборудование для проекта «Арктик СПГ-2».