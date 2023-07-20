Москва, 20 июля, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Госдума на заседании 20 июля приняла в третьем чтении закон о трудовом воспитании и привлечении школьников к общественно полезному труду.

Владимир Смирнов/ИТАР-ТАСС

Поправки вносят в закон «Об образовании». Из него исключили норму о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей.

«В целях развития у детей чувства причастности к единому делу, выработки активной жизненной позиции, умения ориентироваться в социуме образовательные организации наделяются новыми компетенциями по содействию добровольческой (волонтёрской) деятельности обучающихся, их участию в общественно полезном труде», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект был внесён в Госдуму в мае 2023 года. Один из его авторов, глава комитета нижней палаты парламента по образованию Ольга Казакова отмечала, что участие в общественно полезном труде будет согласовываться с особенностями здоровья и возраста каждого конкретного школьника.

Казакова также сообщила, что речь идёт о таких видах деятельности, как высадка деревьев или цветов на пришкольной территории, оформление класса или школьной площадки, оказание помощи в музее или библиотеке. Уроки труда должны формировать простые навыки, которые позднее пригодятся в быту, отмечала она.