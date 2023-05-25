Москва, 25 мая, 2023, 03:28 — ИА Регнум. В Госдуму внесён проект о внесении поправок в закон об образовании, предусматривающий введение общественного-полезного труда в школах, сообщила один из авторов законопроекта председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

По её словам, новшества закрепят обязательное участие школьников в общественно-полезном труде с учётом особенностей здоровья и возраста. Например, при высадке деревьев, цветов на пришкольной территории, оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, оказании помощи в музее или библиотеке, пояснила политик.

Казакова считает, что урок труда должен формировать простые навыки, которые позднее пригодятся ребятам в быту, в семье, профессии.

Авторы законопроекта предлагают из действующего закона убрать норму о запрете привлечения школьников без их согласия или без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой.

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуме предложили Минпросвещению уделить в школьной программе по информатике больше внимания новым цифровым технологиям, включая NFT. Они всё чаще упоминаются в качестве уникального цифрового объекта, защищённого с помощью стандартов блокчейн.