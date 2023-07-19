Вашингтон, 19 июля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. На Украине считают своим единственным шансом вмешательство НАТО, поскольку ВСУ испытывают нехватку солдат. Об этом 19 июля заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украина хочет, чтобы мир совершил ради неё суицид», — сказал Риттер.

Он добавил, что на Украине молодые люди и мужчины боятся выходить из дома из-за опасения, что их могут забрать в военкомат прямо на улице.

По словам эксперта, Киев находится в отчаянии, а единственный его выход — вмешательство НАТО. Однако в альянсе отдают себе отчёт, что это будет началом третьей мировой войны, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, Риттер заявил, что украинские военные потеряют способность проводить крупномасштабные военные действия к концу лета или началу осени. По его словам, ВСУ «на верном пути к этому».

Ранее Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский слишком далеко зашёл в конфликте с Россией, и это может закончиться его гибелью. По его мнению, Зеленский упустил все возможности для мирного урегулирования конфликта и этим предопределил свою судьбу.