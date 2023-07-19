Киев, 19 июля, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Неудачи на восточном направлении могут вынудить украинских военных двинуться на юг, сообщило издание Wall Street Journal, ссылаясь на представителей ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что силы киевского режима оказались в заметно более сложном положении после разрушения Каховской ГЭС. В ночь на 6 июня после серии ударов со стороны Украины на водохранилище начался нерегулируемый сброс воды. Это привело к подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Россия перебросила часть воинских подразделений к югу от города Орехов, чтобы усилить позиции, расширить и укрепить линию обороны.

Капитан ВСУ Анатолий Харченко и его подчинённые готовятся к более постепенному продвижению по плоской местности на юге, говорится в публикации.

Издание сообщило также, что ВСУ применяют для продвижения на юг бангалорские торпеды производства США. Это металлические столбы с зарядами взрывчатки, позволяющие преодолевать проволочные заграждения или минные поля. Украинские военные рассчитывают, что с их помощью смогут обезвреживать мины.

Ранее украинский солдат с позывным Грек рассказал зарубежному журналу, что ВСУ беззащитны перед российской авиацией, кроме того, им остро не хватает снаряжения.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим, начав 4 июня контрнаступление на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях, не достиг ни одной из целей. Украина бросила в бой подразделения, обученные странами НАТО и вооружённые западной техникой, а они понесли большие потери в людях и технике.