Мелитополь, 20 июля, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Российские военные остановили наступление ВСУ в районе села Работино в Запорожской области. Об этом 20 июля сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Станислав Красильников/ТАСС

«Крупномасштабное наступление украинских войск в районе Работино остановлено. Противник задействовал для атаки бронетехнику, включая танки», — приводит слова Рогова РИА Новости.

Он уточнил, наступавшие подразделения ВСУ были остановлены массированным встречным огнём, в том числе с применением авиации и артиллерии. Противник был отброшен в лесопосадки.

По словам Рогова, ВСУ не смогли вклиниться в первую линию обороны российских войск. Количество потерь противника уточняется.

Как передавало ИА Регнум, Рогов заявил, что Воздушно-космические силы России наносят мощные авиаудары по скоплению техники и личного состава ВСУ на ореховском направлении боеприпасами ФАБ-250/500 М-62 и УПАБ-1500Б. Он отметил, что интенсивность ударов значительно превышает традиционные.