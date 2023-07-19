Орехов, Запорожская область, 19 июля, 2023, 23:37 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России наносят интенсивные удары по позициям украинских военных под Ореховым, сообщил 19 июля глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Mil.ru

«Наши ВКС наносят мощные авиаудары по скоплению боевиков ВСУ, техники и боеприпасов на ореховском направлении ФАБами-250/500 М-62 и УПАБ-1500Б», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Рогова, интенсивность ударов значительно превышает традиционные.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что ВСУ 19 июля начали новую наступательную операцию в Запорожской области.

На рубеже Работино — Вербовое украинцы отправили десятки единиц бронетехники, включая «Леопарды» и «Брэдли», а также множество солдат для попытки прорыва позиций России на стыке зон ответственности 291 и 70 полков. Перед этим ВСУ провели ротацию на ореховском направлении и перебросили туда новые силы из резерва, которые удалось быстро обнаружить с помощью беспилотников, добавил Рогов.