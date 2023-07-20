Брюссель, 20 июля, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Странам Евросоюза необходимо увеличить финансирование Киева на миллиарды евро, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед заседанием совета МИД стран ЕС.

EPA /JULIEN WARNAND/ТАСС Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

«Боррель рекомендует дополнительно выделить миллиарды (евро) на поставку вооружений и техники», — цитирует его агентство DPA.

Также сообщается, что Боррель призвал ЕС внести свой вклад в расходы на предоставление современных истребителей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель предположил, что Испания за время председательства в Совете Евросоюза сможет приблизить вступление Украины в ЕС. При этом он напомнил, что киевским властям необходимо выполнить поставленные союзом условия.