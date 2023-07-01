Брюссель, 1 июля, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает, что Испания во время своего начавшегося с 1 июля председательства в Совете ЕС будет приближать вступление Украины в сообщество. Он заявил об этом 1 июля в интервью телекомпании TVE.

«Испания обязательно будет способствовать этому. Правительство Испании всегда поддерживало кандидатуру Украины», — сказал он.

Боррель уточнил, что для этого киевским властям нужно выполнить поставленные ЕС условия, что затем должна оценить Еврокомиссия.

Глава внешнеполитической службы ЕС указал, что считает, что в ближайшие шесть месяцев председательства Испании в Совете Европы могут произойти «очень важные вещи» в украинской ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на начало переговоров о вхождении в состав ЕС в течение ближайших шести месяцев. По его мнению, этому будет способствовать председательство Испании в Совете Европы, которое начнётся с 1 июля.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в Евросоюз будут зависеть от готовности страны к этому. Она добавила, что в этом вопросе нет чётких отрезков времени.

В свою очередь, 27 мая заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин назвал одно из условий для мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, для этого Киеву нужно отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз.