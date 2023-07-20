Канберра, 20 июля, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Австралия вводит новые санкции против россиян и белорусов, заявила 20 июля министр иностранных дел страны Пенни Вонг.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По её словам, санкции вводятся в отношении 35 предприятий оборонного, технологического и энергетического секторов и десяти российских и белорусских граждан.

Решение принималось совместно с международными партнёрами для оказания давления на прямо или косвенно поддерживающих спецоперацию России на Украине, уточнила дипломат.

Санкции также коснулись предприятий, которые имеют для России важное экономическое и стратегическое значение, добавила Вонг.

Финансовые ограничения введены в отношении первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, генерального директора концерна «Калашников» Владимира Лепина и гендиректора холдинга «Вертолёты России» Николая Колесова.

Как сообщало ИА Регнум, в июне власти Австралии ввели санкции против предполагаемых причастных к крушению самолёта на Украине в июле 2014 года. Речь идёт о Сергее Дубинском и Леониде Харченко, а также полковнике Вооружённых сил России Сергее Мучкаеве, который в июле 2014 года был командиром 53-й зенитно-ракетной бригады.

21 июня 2023 года Россия на бессрочной основе закрыла въезд для 48 австралийцев из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и депутатов, формирующих в Австралии антироссийскую повестку. В российском МИД добавили, что работа над актуализацией стоп-листа будет продолжена, поскольку официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкции.