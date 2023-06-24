Канберра, 24 июня, 2023, 06:16 — ИА Регнум. В Австралии введены санкции против предполагаемых причастных к крушению самолёта на Украине в июле 2014 года, сообщила 24 июня глава МИД страны Пенни Вонг.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

В официальном заявлении ведомства говорится, что правительство Австралии вводит финансовые санкции и запрет на въезд в отношении трёх лиц, которые, по их мнению, причастны к крушению рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines.

Речь идёт о Сергее Дубинском и Леониде Харченко, а также полковнике Вооружённых сил России Сергее Мучкаеве, который в июле 2014 года был командиром 53-й зенитно-ракетной бригады.

Как сообщало ИА Регнум, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Расследование вела совместная следственная группа с участием представителей Киева, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Согласно решению суда окружного суда Гааги, ЗРК «Бук» был привезен на подконтрольную Донецкой Народной Республике территорию из России и был отправлен обратно, когда самолёт был сбит. При этом, отмечается в приговоре, целью запуска ракеты был военный самолёт, а попадание по гражданскому воздушному судну оказалось ошибкой.

В МИД России заявили, что отчёт о завершении исследования правительством Нидерландов роли киевских властей в авиакатастрофе малайзийского «Боинга» рейса МН17 говорит о том, что Гаага пытается снять всю ответственность с официального Киева.