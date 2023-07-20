Херсон, 20 июля, 2023, 05:08 — ИА Регнум. Российский FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь» успешно отработал по десанту противника, передвигавшемуся ночью на лодке по Днепру по направлению к Антоновскому мосту, сообщил ТАСС представитель компании — производителя беспилотника.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

«Операторам удалось поразить их технику дважды, второй раз в ходе попытки эвакуации подбитой лодки. Незадолго до этого были вычислены и поражены военные, которые оборудовали укрепление под мостом», — отметили в компании.

География применения FPV-дрона расширилась от Грайворона до Херсона. На одном из участков фронта, где применяется «Упырь», ВСУ отвели технику на 5 км вглубь, сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, один FPV-дрон способен нанести противнику огромный урон. Денежные средства на производство новой партии FPV-дронов поступают в виде пожертвований от жителей России. Беспилотник применялся со снарядами, которые были собраны военными в полевых условиях, что позволяет экономить серийные боеприпасы.

Центр комплексных беспилотных решений разработал универсальную линейку FPV-дронов «Джокер», которые могут быть чем угодно, как их карточный тёзка, заявил генеральный директор центра Дмитрий Кузякин. БПЛА выполняют все задачи, без вмешательства в конструкцию, которые стоят перед российскими военными в зоне спецоперации.