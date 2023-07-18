Москва, 18 июля, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Новости о температурном рекорде в Синьцзян-Уйгурском административном районе (СУАР), где воздух прогрелся больше чем до 52 градусов по Цельсию, а также прогнозы о том, что Европу ждет 50-градусная жара из-за теплового взрыва в Сахаре — всё это проявления глобального потепления, которое сулит человечеству большие проблемы. Об этом корреспонденту ИА Регнум 18 июля рассказал биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов.

ИА REGNUM

«Если там (в СУАР — прим. ИА Регнум) действительно уже 50-градусные рекорды, то это очень скверный признак. Это ведь не Персидский залив. И не Калифорния. И не Ливия. Это достаточно высокоширотная территория. Потрясающе!» — сказал Карнаухов.

По его словам, каждый год температура немного повышается. Где-то быстрее, где-то медленнее. Стремительнее всего она растёт именно в северных широтах: Сибирь, Аляска и так далее. То есть там, где это менее всего заметно. Если в Якутии температура повысилась на три градуса, то для человека нет особой разницы — минус 43 градуса или минус 40. А вот в Москве разница между 35 градусами и 40 чувствуется очень сильно.

«Человечеству пока везёт, что в низких широтах, там, где высокие температуры, они растут медленнее, чем в среднем по нашей планете», — заметил эксперт.

Однако в целом температура растёт, причём по экспоненте, а это, как пояснил Карнаухов, очень коварная функция, потому что первое время она кажется медленной.

«Помните, как эпидемия начиналась? Сначала один человек, потом 10 человек, потом 20, потом 30. И кажется, что ничего страшного в этом нет и цифры маленькие. А потом раз — 30 тысяч заболевших, а потом 30 миллионов. С температурой такая же история — сегодня мы видим рост на 1 градус, на 2 градуса. Эти величины кажутся небольшими. Но если ситуацию не изменить, что через 300 лет это будет 100 градусов по Цельсию! Так устроена экспонента», — объяснил Карнаухов.

Причём, как пояснил климатолог, температурные рекорды — это не что-то опасное само по себе. Это зарницы приближающейся грозы, сполохи, предупреждающие о надвигающейся катастрофе.

«Поэтому время от времени происходят знаковые события. Например, лето 2010 года в Москве, когда было поставлено 30 температурных рекордов, — напомнил учёный. — А ведь Россия — континентальная страна. А в континентальных областях температура растёт быстрее, чем возле морей и океанов, которые сегодня являются стабилизирующим фактором. Огромный резервуар холода. Но, к сожалению, вода тоже прогревается. В апреле 2023 года в Таиланде температура воды была около 30 градусов!»

Карнаухов не исключил, что следующий антициклон может привести к тому, что в Москве новые температурные рекорды будут в районе 45 градусов. Ситуация усугубляется тем, что в России много городов расположено в лесной зоне. И если сильная жара будет стоять в течение нескольких месяцев, то леса и болота высохнут и станут подвержены лесным пожарам. А те, в свою очередь, могут серьёзно изменить состав атмосферы, сделав её непригодной для жизни.

«В 2010 году из-за лесных пожаров уровень угарного газа в семь раз превышал (в отдельных регионах) предельно допустимую концентрацию. А это уже опасно для людей, которые страдают от болезней дыхания и сердечно-сосудистых заболеваний. Наблюдалась массовая гибель птиц. Но хуже всего, что эта концентрация угарного газа была всего в семь раз ниже летальной! Проще говоря, если бы она выросла ещё в семь раз, то это бы обернулось массовой гибелью городов», — пояснил учёный.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению китайских учёных, аномальная жара, утвердившаяся на планете, обернётся цепной реакцией и множеством таких экстремальных погодных явлений, как засухи и природные пожары. Как пишет китайское издание China Youth Daily, всё это случится в ближайшие три-четыре десятилетия.

До этого агентство Bloomberg проинформировало о том, что из-за ситуации в Сахаре Европу может накрыть жарой в рекордные 50 градусов Цельсия. Всему виной антициклон «Харон».

Метеоролог Александр Шувалов объяснил, что, по прогнозам европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, пика жары ждут в среду в Италии — до 42 градусов в Риме. То же самое будет на юге Испании — 40-45 градусов, а может быть, местами даже 48 градусов. В четверг пик жары будет в Греции — тоже до 40-42 градусов.

Россию этот антициклон пока затронуть сильно не должен. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на юге европейской части РФ ожидается температура около +30 градусов, это несколько ниже нормы.