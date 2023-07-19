Москва, 19 июля, 2023, 17:02 — ИА Регнум. У России есть большие планы по освоению ближнего и дальнего космоса. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Максим Блинов/РИА Новости

На встрече с главой государства двукратный победитель Национальной технологической олимпиады Junior Дарья Арсеньева рассказала, что благодаря победе в этом конкурсе она посетила космодром «Байконур» и смогла встретиться с космонавтами Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым, а также увидеть запуск ракеты «Союз МС-22».

«Я думаю, что та область, которой ты сейчас увлекаешься, безусловно, имеет будущее для всего человечества и для нашей страны. У нас большие планы в этом смысле и по ближнему, и по дальнему космосу. Здесь есть над чем работать, чем заниматься», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня Путин обсудил с главой Роскосмоса Юрием Борисовым работу космических частных компаний. Он отметил, что нужно частные компании привлекать к космосу, и задел уже сделан.

Борисов рассказал, что с их помощью можно освоить орбиты до 200 км. Он привёл в пример калининградское предприятие «Факел», выпускающее плазменные малые двигатели.