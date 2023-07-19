Москва, 19 июля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Так называемые правящие элиты на Западе злоупотребили своей монополией на власть, заявил 19 июля президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Так называемые правящие элиты, на мой взгляд, узурпировали и злоупотребили своим положением и своей монополией на власть», — сказал российский лидер.

Глава государства обратил внимание на то, что боевые действия в Донбассе начались не в феврале 2022 года, а гораздо раньше — в 2014-м, 2015-м.

«Те люди, которые понимают это в европейских странах и Соединённых Штатах, они не хотят такого развития событий, безусловно», — отметил президент России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что у России много друзей на Западе, в том числе во Франции, но им не дают возможности думать самостоятельно и навязывают стереотипы.

В ходе заседания президент также заявил, что участниками программ Автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» за пять лет стали более 20 млн человек из более чем 150 стран мира. По его словам, мероприятия в рамках совета направлены на то, чтобы поддержать человека и помочь ему самореализоваться.