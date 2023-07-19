Москва, 19 июля, 2023, 16:16 — ИА Регнум. У России много друзей на Западе, в том числе во Франции, но им не дают возможности думать самостоятельно и навязывают стереотипы. Об этом 19 июля заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

ИА REGNUM

«У нас очень много друзей в европейских странах, в том числе во Франции. Я это знаю лично. Я знаю, что люди думают так же, как и мы», — сказал Путин.

Он добавил, что людям на Западе стараются не давать возможностей думать, за них думают другие и навязывают им свои стереотипы поведения.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что так называемые правящие элиты на Западе злоупотребили своей монополией на власть. Глава государства также отметил, что правда — самое острое оружие против лжи и пропаганды, а власти западных стран боятся правды.