Москва, 19 июля, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 июля принял участие в заседании Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей» в Москве, где подвели итоги работы платформы за пять лет.

Александр Казаков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

В ходе заседания президент заявил, что участниками программ за 5 лет стали более 20 млн человек из более чем 150 стран мира. По его словам, мероприятия в рамках совета направлены на то, чтобы поддержать человека и помочь ему самореализоваться.

«Свыше 80% молодых людей в России считают, что для их реализации созданы все подобающие условия. Среди участников проекта — более 90%», — отметил Путин, выразив надежду, что дальше работа будет идти так же энергично и эффективно.

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АНО «Россия — страна возможностей» — это открытая платформа для участия во всероссийских проектах, обучения новым навыкам и реализации своих талантов. Она была основана 22 мая 2018 года по инициативе главы государства Владимира Путина. Среди выпускников платформы — люди от 5 до 90 лет и даже семейные династии. Система выстроена таким образом, что она предлагает возможности для развития человека на каждом этапе его жизни.

Получить образовательный грант или поддержку своего проекта может каждый. Платформа развивает свою работу по пяти направлениям: 26 проектов, конкурсов и олимпиад; сообщество выпускников конкурсов, в том числе клуб лидеров России «Эльбрус» и программа «Послы гостеприимства»; образовательный центр — мастерская управления «Сенеж» — в подмосковном Солнечногорске; 87 центров оценки и развития компетенций на базе вузов в 48 регионах по всей стране; собственное кадровое агентство, помогающее выпускникам платформы в трудоустройстве в первую очередь в госорганы.

Ежегодно «Россия — страна возможностей» запускает конкурсы и олимпиады, не расширяя при этом общее количество проектов. За последний год стартовало шесть новых конкурсов для разных целевых аудиторий. Для тех, кто хочет развивать экологическую культуру, работает проект «Экософия», специалистам и новичкам в области геймдева подойдёт конкурс «Начни игру», работники строительной сферы могут попробовать свои силы в «Международном строительном чемпионате», а творческой молодёжи — танцорам, экстремалам, современным музыкантам — поучаствовать в конкурсе-премии «КАРДО», который стал частью платформы в начале 2023 года.

Чтобы молодёжь как можно больше путешествовала по России и при этом направляла свои знания и опыт на помощь регионам, к платформе присоединилась всероссийская межуниверситетская программа студенческих экспедиций «Открываем Россию заново». Также платформа сфокусирована на вовлечении в проекты жителей новых регионов. Так, в 2022 году появился проект «Пишем будущее» для школьников и студентов из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые хотят предложить идеи по развитию родных территорий. Более того, команда президентской платформы «Россия — страна возможностей» специально для демобилизованных указом президента студентов Донецкой и Луганской народных республик разработала и продолжает реализовывать специальный проект «Спасибо, братцы!».

Для его участников это возможность почувствовать реальную поддержку страны и общества, получить профессиональную диагностику универсальных компетенций, помощь в профессиональной самореализации. Финалисты и победители проектов платформы «Россия — страна возможностей» могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ, стажировку, первую работу, профессионального наставника, продвижение по карьерной лестнице, путешествия по России, грант на образование или реализацию собственного проекта и многое другое.

Так как платформа предлагает россиянам возможности для развития на каждом этапе их жизни, то победа в разных конкурсах и проектах предоставляет различные возможности. За пять лет работы платформы её участниками стали 20 миллионов человек от 5 до 91 года из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами — более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций. 19 июля проходит уже четвёртое заседание Наблюдательного совета под председательством президента Владимира Путина. Модератором встречи выступает генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.