Москва, 15 июня, 2023, 04:42 — ИА Регнум. Письма с требованием увеличить объёмы продаж бензина на бирже направила девяти нефтяным компаниям Федеральная антимонопольная служба России (ФАС). Об этом сообщили журналистам 14 июня в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

По данным ФАС, объёмы продажи бензина на бирже за последние пять месяцев сократились на 7,9%. Это привело к повышению спроса на Аи-92 и Аи-95 и к существенному изменению биржевых цен на нефтепродукты.

«В случае отсутствия принятия мер служба может рассматривать такие действия как признаки нарушения закона о защите конкуренции и может возбудить антимонопольные дела», — предупредили в ФАС. В адрес каких компаний были направлены требования, не уточняется.

Кроме того, ФАС указала, что прорабатывает возможность повышения обязательного норматива продаж на бирже для нефтепродуктов и приняла меры антимонопольного реагирования, направив запросы информации участникам рынка в Ингушетии и Кабардино-Балкарии насчет цен на СУГ, а также в Крым по бензинам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ФАС готова поддержать ограничение экспорта бензина, если этот механизм будет предложен. Как заявил глава ведомства Максим Шаскольский, такая мера будет способствовать защите топливного рынка.

Правительство России рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина, чтобы тем самым предотвратить дефицит топлива и рост цен на внутреннем рынке после сокращения объёма субсидий для нефтеперерабатывающих заводов.