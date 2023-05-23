Москва, 23 мая, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Правительство России рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина, чтобы тем самым предотвратить дефицит топлива и рост цен на внутреннем рынке после сокращения объёма субсидий для нефтеперерабатывающих заводов, передаёт 23 мая Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

По той же информации, правительство может принять решение об увеличении объёмов обязательной продажи бензина на товарной бирже. Официальных подтверждений этой информации не поступало.

В середине мая биржевая цена бензина АИ-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи дважды обновляла исторический рекорд, подорожал и бензин АИ-92. В Минэнерго отмечали, что рост биржевых цен не окажет существенного влияния на розничную стоимость бензина, поскольку на НПЗ есть достаточные запасы топлива.

В апреле 2023 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что объём компенсаций, которые нефтяники получают из бюджета за продажу бензина на внутреннем рынке по ценам ниже экспортных, будет снижен вдвое. Статистика показывает, что доходы перерабатывающих компаний возросли в четыре раза, отметил министр, предупредив, что ФАС проконтролирует возможные попытки повысить цены на бензин на внутреннем рынке.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает размер дисконта на российскую нефть марки Urals по отношению к Brent при расчете экспортной пошлины на нефть. Изменения вступят в силу с июня 2023 года. Президент заявил, что дисконт на нефть не должен создавать проблем бюджету.