Шахты, Ростовская область, 19 июля, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Врачи не выявили видимых повреждений у шестилетней девочки, которую мужчина забрал с детской площадки в городе Шахты Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее в городе Шахты нашли шестилетнюю девочку, которую с детской площадки увёл неизвестный мужчина. Личность злоумышленника удалось установить. Ребёнок был обнаружен по месту жительства подозреваемого. Поиски девочки велись с вечера 18 июля.

«По предварительным данным, видимых повреждений у девочки нет», — сказал собеседник агентства.

По его словам, мотивы мужчины будут установлены после допроса. Со слов девочки, он «её не бил и не насиловал», отметил источник.

Как сообщало ИА Регнум, подозреваемым в похищении ребёнка оказался местный житель 1981 года рождения. Мужчина задержан. Против него возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего»).