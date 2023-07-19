Луганск, 19 июля, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Российские войска усилили удары по противнику на краснолиманском направлении в минувшие сутки. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 19 июля в своём Telegram-канале.

Станислав Красильников/ТАСС

«На краснолиманском направлении ВС РФ усилили давление на украинские позиции», — написал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Он уточнил, что значительно возросли групповые удары по позициям ВСУ в районах Белогоровки, Серебрянки и Торского. По противнику бьёт и авиация, и артиллерия. На небольших расстояниях ВС РФ применяют тяжёлые огнемётные системы и вооружение бронетехники.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Марочко рассказал о провальном «мясном» штурме ВСУ на краснолиманском направлении у села Червонопоповка в ЛНР. По его информации, украинское командование бросило подразделения в бой без огневой поддержки со стороны артиллерии и бронетехники.