Москва, 19 июля, 2023, 10:22 — ИА Регнум. На артёмовском направлении артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили место дислокации самоходной артиллерийской батареи ВСУ. Об этом 19 июля сообщает РИА Новости.

Алексей Коновалов/ТАСС

Отмечается, что работа была проведена совместно с подразделениями воздушной разведки. В ходе артналёта уничтожено до 25 человек личного состава ВСУ, две единицы МТЛБ, четыре грузовых автомобиля, три пикапа и склад.

Как ранее сообщало ИА Регнум, на артёмовском направлении российские бойцы 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады за два дня уничтожили семь объектов ВСУ беспилотными барражирующими боеприпасами «Ланцет». В частности, был поражён замаскированный командный пункт, а также две украинские гаубицы.