Симферополь, 19 июля, 2023, 08:31 — ИА Регнум. В Кировском районе Крыма из-за пожара на полигоне эвакуируют жителей сёл Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное, сообщили 19 июля в региональном МЧС.

Иван Шилов, ИА REGNUM

«В Кировском р-не проводится эвакуация граждан из с. Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Всего около 2225 человек», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что жители будут размещены в школах посёлков Первомайское и Кировское. Для эвакуированных будет организовано горячее питание и всё необходимое.

Как сообщало ИА Регнум, ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что жителей населённых пунктов вблизи полигона, горящего на востоке Крыма, отселяют ориентировочно на сутки.

Организован объезд перекрытого участка федеральной трассы «Таврида». Железнодорожное сообщение работает в обычном режиме.