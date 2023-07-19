Вашингтон, 19 июля, 2023, 06:11 — ИА Регнум. Решение трёх стран создать новую валюту пошатнёт американский финансовый монополизм. Об этом сказал бывший советник главы минобороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

Kremlin.ru Участники встречи лидеров БРИКС

По мнению военного эксперта, Россия, Индия И Китай уже заручились поддержкой более 40 стран, желающих использовать новую валюту БРИКС.

Макгрегор также считает, что всё это похоже на «бунт» против американской финансовой системы.

«В Африке, Южной Америке, Азии многие сочувствуют русским и воспринимают действия России как сопротивление политике США», — пояснил полковник.

Новая валюта будет обеспечиваться золотом, крупные запасы которого как раз и сосредоточены в России, Китае и Индии.

Как сообщало ИА Регнум, появление единой валюты БРИКС сегодня выглядит как всё более реалистичная перспектива, считает доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

Появление единой валюты связано с тем, что страны ищут новые пути расчётов в обход доллара и евро.

На создание такой валюты потребуется не меньше одного-двух лет, но в условиях быстро меняющейся политической обстановки срок может сократиться или увеличиться примерно на полгода.