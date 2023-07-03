Москва, 3 июля, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Появление единой валюты БРИКС сегодня выглядит как всё более реалистичная перспектива, считает Юлия Коваленко, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила 3 июля корреспонденту ИА Регнум, анализируя прогноз французского издания Les Echos о том, что государства, входящие в БРИКС, форсируют дедолларизацию, когда создадут единую валюту.

РИА Новости/Евгений Биятов

По словам Коваленко, появление единой валюты БРИКC связано с тем, что страны ищут новые пути расчётов в обход доллара и евро. С весны 2022 года активно обсуждается переход на оплату в национальных валютах за энергоносители. Повышается процент таких оплат и уход от доллара. Это связано с санкциями со стороны западных контрагентов.

«Единая валюта БРИКС хороша тем, что появится удобная конвертация. Ведь 40% населения мира приходится именно на страны, входящие в это объединение. Тем временем устойчивость экономики США снижается, а государственный долг растёт, что также неблагоприятно сказывается на мировой экономике в целом», — уточнила Коваленко.

Она полагает, что если будет создана единая валюта БРИКС, то, скорее всего, это будет реальная банкнота, которой смогут рассчитываться за товары и услуги. На создание такой валюты потребуется не меньше одного-двух лет, но в условиях быстро меняющейся политической обстановки срок может сократиться или увеличиться примерно на полгода. При этом отказа от национальных валют, вероятно, не случится.

С прогнозом Les Echos согласился Максим Марков, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. По его мнению, для того чтобы процесс мировой дедолларизации шёл активнее, необходимо создание валюты, за которой будет стоять большая экономическая мощь и в развитии которой будет заинтересовано большее количество стран. Поэтому конструирование единой валюты БРИКС выглядит очень перспективным.

«Однако в качестве сдерживающих факторов выступают ментальные, религиозные и психологические отличия, а также территориальная разбросанность стран-участниц, — констатировал он. — Поэтому на создание единой валюты БРИКС в ближайшей временной перспективе, к сожалению, рассчитывать не приходится. Это займёт несколько лет».

Марков предположил, что единая валюта БРИКС, скорее всего, будет создаваться в виде безналичной расчётной единицы, не подразумевающей выпуск реальных банкнот.

В свою очередь, Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, напомнила, что толчком для оформления идей о создании международной резервной валюты на основе национальных валют в конкретный проект стали западные антироссийские санкции.

«Учитывая решительный настрой всех стран — членов БРИКС и потенциальных новых членов организации, проект будет реализован в ближайшем будущем, а детальная проработка проекта рабочей группой начнётся сразу после саммита», — сказал она.

Она уверена, что для всех стран БРИКС дедолларизация расчётов станет важным фактором ускорения экономического развития и преодоления внешних ограничений.

«Фактически процесс дедолларизации уже запущен. Так, по данным SWIFT, расчёты в долларах США в 2023 году составили всего 40% от совокупных торговых расчётов, в то время как в 2001 году доллар США занимал до 75% внешнеторговых операций. Кроме того, внутренние финансовые проблемы США делают доллар всё менее привлекательным», — сказал Валишвили.

Что касается формы единой валюты БРИКС, то, как полагает экономист, скорее всего, будет выбран цифровой формат.

«Вероятнее всего, единая валюта БРИКС будет создана только в целях международных расчётов и не будет доступна физическим лицам или компаниям, не связанным с внешнеторговой деятельностью. В связи с чем говорить о вытеснении или замещении национальных валют не следует», — подытожила Валишвили.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению обозревателя французского издания Les Echos Клер Баржелес, государства БРИКС, создав единую валюту, тем самым защитят многополярный мир, в котором не будут доминировать США. Баржелес не исключает того, что создание новой единой валюты станет одним из ключевых вопросов на саммите БРИКС 22–24 августа.

В свою очередь, экономисты Александр Цыганов и Александр Сафонов рассказали, что для формирования единой валюты странам БРИКС потребуется создать общие рынки труда и капитала, а также существенно нарастить взаимный товарооборот. Выполнение этих условий займёт не один год и, возможно, затянется на десятилетия.

По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, на сегодняшний день число стран, которые намерены присоединиться к БРИКС, уже почти достигло двадцати. По словам дипломата, этот процесс стал отражением роста и очень существенной роли БРИКС в мире в качестве объединения единомышленников.