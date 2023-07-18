Брюссель, 19 июля, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Евросоюз намерен сформировать целевой фонд для пополнения военных запасов украинской армии в течение четырех лет на сумму 20 млрд евро. Об инициативе сообщило Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

План военной поддержки ВСУ включает поставки оружия и тренировку военных.

Издание, со ссылкой на дипломатов, отмечает, что такая финансовая помощь является «тектоническим сдвигом» для самовосприятия ЕС, который себя всегда позиционировал как «мирный проект».

Отмечается, что 20 млрд евро будут использоваться на частичное покрытие расходов стран Евросоюза на закупки оружия, боеприпасов и запчастей для военной техники ВСУ, а также на подготовку кадров армии.

Главы МИД государств ЕС обсудят формирование фонда 20 июля.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз не добился успеха в навязывании странам Сообщества Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) осуждения России по ситуации на Украине. Об этом свидетельствует итоговая декларация двухдневного саммита в Брюсселе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС не следует финансировать Киев, поскольку это способствует не приближению мира на Украине, а затягиванию конфликта.