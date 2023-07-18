Вашингтон, 19 июля, 2023, 00:01 — ИА Регнум. Турция не пойдёт на риск и не поддержит инициативу Украины по военному сопровождению судов без участия России в зерновой сделке, пишет агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Зерновая Сделка

«Это был бы слишком рискованный шаг для Турции, страна вряд ли станет ввязываться», — говорится в публикации.

Глава сельскохозяйственной компании Украины HarvEast Holding Дмитрий Скорняков сказал агентству, что главной задачей для Киева сейчас является получении поддержки от Анкары.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля в интервью ряду африканских СМИ глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова продолжать поставки зерна по черноморскому коридору и после заявления России о приостановке действия так называемой зерновой сделки. По его словам, украинскому МИД поручено подготовить официальные сигналы ООН и Турции для ответа о готовности продолжать экспорт зерна.

Черноморскую инициативу представители России, Турции, Украины и ООН подписали в Стамбуле 22 июля 2022 года. После этого зерновую сделку продлевали в ноябре 2022 года, а также в марте и мае 2023 года. Срок действия договорённостей, целью которых является оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, истёк 17 июля. В российском МИД заявили об отсутствии оснований для её продления, поскольку соглашение превратилось в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в «сытые» страны.

Россия после официального уведомления ООН, Турции и Украины о прекращении действия зерновой сделки отозвала гарантии безопасности судоходства по данному коридору.

Программа страхования грузов, покрывающая поставки зерна с Украины по безопасному морскому коридору, была приостановлена.