Шахты, Ростовская область, 18 июля, 2023, 22:25 — ИА Регнум. В Шахтах Ростовской области с вечера 18 июля ищут 6-летнюю девочку, которая ушла с детской площадки с неизвестным мужчиной. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

Установлено, что ребёнок ушёл с площадки в 16:30 с мужчиной, личность которого неизвестна.

В полиции уточнили, что девочка с русыми волосами и голубыми глазами была одета в светлый топ и джинсовые шорты, с рюкзаком на спине.

По информации Telegram-канала «112» в последний раз её видели в магазине с неизвестным мужчиной. Ребёнок вышел с ним, и они ушли в неизвестном направлении.

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Мужчина заявил прохожим, которые пытались его остановить, что это его дочь. К поиску подключены волонтеры.

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