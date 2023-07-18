В Ростовской области ищут девочку, которую увёл неизвестный мужчина
В Шахтах в Ростовской области ищут 6-летнюю девочку, которую увёл неизвестный мужчина
Шахты, Ростовская область, 18 июля, 2023, 22:25 — ИА Регнум. В Шахтах Ростовской области с вечера 18 июля ищут 6-летнюю девочку, которая ушла с детской площадки с неизвестным мужчиной. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Установлено, что ребёнок ушёл с площадки в 16:30 с мужчиной, личность которого неизвестна.
В полиции уточнили, что девочка с русыми волосами и голубыми глазами была одета в светлый топ и джинсовые шорты, с рюкзаком на спине.
По информации Telegram-канала «112» в последний раз её видели в магазине с неизвестным мужчиной. Ребёнок вышел с ним, и они ушли в неизвестном направлении.
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