Майкоп, 14 июля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Одиннадцатилетняя девочка потерялась у Фишт-Оштеновского массива на Майкопском перевале во время отдыха с родителями на турбазе. Об этом 14 июля сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС в Telegram-канале.

ЮРПСО МЧС России

«По предварительной информации, девочка в компании родителей отдыхала на турбазе Верхний Чуб. Накануне они вышли прогуляться к озеру Псенодах, а по возвращению обнаружили, что ребенок не вернулся», — говорится в сообщении.

В ночь на 14 июля спасатели Адыгейского отряда МЧС выехали к Майкопскому перевалу для поисков ребёнка, а в 06:00 мск к горному массиву из Сочи вылетел вертолет со спасателями.

Спасатели осмотрели с воздуха окрестности озера, после чего высадились и опросили отдыхающих в этих местах туристов. Последние рассказали, что видели шедшую в сторону турбазы девочку примерно в 17:00 мск 13 июля. Поиски ребёнка продолжаются.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3819538" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Спасатели ищут пропавшую 11-летнюю девочку в районе Фишт-Оштеновского массива

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая в Туапсинском районе после наводнения пропали без вести четыре человека. В зоне подтопления оказались 650 придомовых территорий и 290 домов.

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи четырёх человек. Позднее тела двух человек из этого числа обнаружили спасатели.